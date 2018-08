Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen grau-metallicfarbenenen Mazda CX 5 in der Straße „Vor der Dorneiche“ im Habichtswalder Ortsteil Ehlen.

Der gut ein Jahr alte Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen KS-X 7064 hat einen Wert von etwa 33.000 Euro. Bislang liegen der Kasseler Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Daher wendet sie sich an die Bevölkerung und erhofft sich mit der Veröffentlichung Zeugenhinweise zu bekommen.

Wie der Besitzer des SUV gegenüber den eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichtete, stand das Fahrzeug am gestrigen Dienstagabend um 21 Uhr noch unter dem Carport. Am heutigen Morgen um 10.20 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Da außer ihm niemand über einen Fahrzeugschlüssel verfügt, ist das Fahrzeug in der Nacht offensichtlich geklaut worden.

Nun bitten die Ermittler des K 21/22 der Kripo Kassel Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, den Verbleib des Autos kennen oder Angaben zu Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)