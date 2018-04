Kassel (ots) – Am gestrigen Dienstagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einem Fußweg an der Eugen-Richter-Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren, unweit der Straßenbahnhaltestelle „Rhönplatz“, zunächst einen Mann unter Vorhalt eines Messers zu berauben. Als dies scheiterte, überfiel der Unbekannte wenige Augenblicke später dann auf demselben Fußweg eine Frau, raubte ihr die Handtasche und ergriff die Flucht. Ein Junge mit einer „Bayern-München-Mütze“, eine Frau mit Kinderwagen sowie Fahrgäste der zur Tatzeit vorbeifahrenden Straßenbahn Linie 7 könnten Zeugen des Raubes geworden sein. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten diese oder auch andere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Täter fiel zunächst Böschung herunter

Gegen 19:30 Uhr hatte der Täter auf dem Fußweg zunächst erfolglos von hinten am Rucksack des unweit der Haltestelle stehenden 48-Jährigen aus Kassel gerissen. Anschließend forderte der Räuber ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertsachen auf, woraufhin dieser den Räuber schubste und seinerseits sofort die Flucht ergriff. Der Täter war durch den Schubser die etwa zwei Meter tiefe Böschung in Richtung der Straßenbahngleise heruntergestürzt, hatte sich anschließend aber gleich wieder aufrappeln können. Sogleich habe er die auf dem Fußweg aus Richtung Schwarzwaldweg kommende Frau, eine 49-Jährige aus Kassel, unter Vorhalt des Messers ihrer Handtasche beraubt. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung der Sporthalle der Fridtjof-Nansen-Schule. Die Fahndung nach ihm verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung

Es soll sich bei dem Räuber um einen etwa 1,80 Meter großen, ca. 30 Jahre alten, unrasierten, schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, der mit einem osteuropäischen Akzent sprach. Er soll eine Mütze, einen roten Beutel mit „C&A“-Aufschrift und einen schwarzen Regenschirm getragen haben und mit einer schwarzen Lederjacke, dunkelblauer Jeanshose und schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen bekleidet gewesen sein.

Zeugen gesucht

Wie die Vernehmung der beiden Opfer und die bisherigen Ermittlungen der Beamten des K 35 ergaben, hielten sich der etwa 10-jährige Junge mit der Bayern-München-Mütze und die Frau mit dem Kinderwagen zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe auf und dürften das Geschehen beobachtet haben. Auch die Straßenbahnlinie 7, in der mehrere Fahrgäste gesessen haben sollen, war währenddessen aus Richtung Wilhelmshöhe in Richtung Rhönplatz vorbeigefahren. Diese und andere Zeugen werden nun gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

