Kassel (ots) – Bislang unbekannte Täter sind im Laufe der Nacht zum heutigen Donnerstag in die Schäferland-Schule an der Schulstraße in Helsa eingebrochen. Durch das Aufbrechen verschiedener Türen richteten sie in dem Gebäude nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 5.000 Euro an und erbeuteten dort Bargeld. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Hausmeister der Schule hatte die Kasseler Polizei heute Morgen gegen 6:50 Uhr gerufen, als er den Einbruch entdeckte. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war gegen 17:00 Uhr am gestrigen Mittwoch noch alles in Ordnung gewesen. Der Einbruch hatte sich demnach vermutlich im Laufe der Nacht ereignet und die Täter im Schutz der Dunkelheit agiert. Anhand der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass die Unbekannten mittels eines Hebelwerkzeuges gewaltsam in die Schule einbrachen. Der genaue Wert des Bargeldes, das die Einbrecher erbeuteten, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich der Schule beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)