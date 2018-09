Ein bislang unbekannter Autoaufbrecher schlug am gestrigen Donnerstagabend auf dem Wanderparkplatz Firnskuppe beim Kasseler Stadtteil Harleshausen innerhalb einer halben Stunde zu. Zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr ließ ein 55-Jähriger aus Kassel seinen Wagen auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 251 zurück. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war und zwei Funkgeräte, eine Spezialkamera und Werkzeug aus dem Auto fehlte. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Auch nicht, ob dieser zu Fuß oder anderweitig zum Tatort kam bzw. vom Tatort flüchtete. Daher wenden sich nun die Ermittler der Operativen Einheit Kassel an mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)