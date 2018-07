Beamte des Polizeireviers Nord haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Kasseler Nordstadt einen 57-Jährigen festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, mehrere Altpapiercontainer angezündet und damit einen Schaden von ca. 1.600 Euro verursacht zu haben. Die Ermittlungen gegen den 57-jährigen Deutschen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, dauern derzeit an. Er befindet sich im Polizeigewahrsam.

Eine Passantin hatte gegen Mitternacht einen Mann beobachtet, der sich an Altpapiercontainern an der Holländischen Straße / Ecke Mombachstraße zu schaffen machte. Als unmittelbar danach Rauch aus den Containern aufstieg, alarmierte die Zeugin sofort über den Notruf 110 die Polizei. Noch beim Eintreffen der Streife des Polizeireviers Nord hielt sich der Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zu den mittlerweile lichterloh brennenden Mülltonnen auf. Die vier Altpapiercontainer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1.100 Litern waren trotz des schnellen Einschreitens der ebenfalls alarmierten Feuerwehr erheblich beschädigt worden. Der bereits bei der Polizei bekannte Festgenommene und unter Alkoholeinfluss stehende 57-Jährige machte bislang keine Angaben zum Sachverhalt.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim Polizeirevier Nord geführt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)