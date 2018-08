Mit gutem Beispiel voran ging am Montagabend in Kassel eine 27 Jahre alte Frau aus Schauenburg. Sie hatte gegen 19 Uhr auf dem Gehweg vor einem Café an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Jordanstraße, ein Portemonnaie mit 1.400 Euro Bargeld gefunden und anschließend der Polizei übergeben. Indessen ist der Verlierer der Geldbörse nicht bekannt. Die das Portemonnaie entgegennehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte fanden darin keine Hinweise auf seine oder ihre Identität. Aus diesem Grund überbrachten sie das Fundstück mitsamt dem Bargeld dem zuständigen Kasseler Fundbüro.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)