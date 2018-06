Kassel (ots) – Am heutigen frühen Morgen brach ein bislang unbekannter Mann in einen Imbiss an der Gottschalkstraße im Kasseler Stadtteil Nord ein und erbeutete dort Süßigkeiten, Wechselgeld aus der Kasse und Getränke in noch unbestimmter Höhe. Nun bittet die Kasseler Polizei um Zeugenhinweise.

Der Betreiber selbst rief heute Morgen über den Notruf 110 bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen an und berichtete über den Einbruch in seinen Kiosk. Die daraufhin am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kripo Kassel konnten ermitteln, dass der bislang unbekannte Täter zunächst versuchte, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies offenbar misslang, macht er sich an einem Fenster zu schaffen. Nachdem er dieses mit Gewalt aufgebrochen hatte, stieg er in den Kiosk ein, machte dort seine Beute und flüchtete anschließend auf demselben Weg, wie er eingebrochen war.

Die Videokamera im Innern des Imbisses erfasste gegen kurz nach 3 Uhr den Einbrecher. Den Aufnahmen zufolge handelt es sich um einen Mann, der etwa 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß ist. Er hat eine Glatze, eine Brille und leichte O-Beine. Bekleidet war der Täter zur Tatzeit mit einer hellen, langen Hose, einem hellen T-Shirt und Turnschuhen.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen K 21/22 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)