Kassel (ots) – Am Sonntag, 28.05.17, kam es im Bereich Jägerstraße in Kassel erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Gegen 16.45 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine Person mit mehreren Stichverletzungen im Bereich des Parkdecks Jägerstraße gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein 32-jähriger Mann türkischer Abstammung aus Kassel mehrere Stichverletzungen am Körper erlitten hatte. Lebensgefahr besteht nicht. Der unbekannte Täter entfernte sich nach Tatausführung zu Fuß in Richtung Gießbergstraße. Er kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 178 cm groß, schlank, ca. 30 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und dunkler Hose, trug ein Schweißband oder einen Verband um eines seiner Handgelenke. Zum Tatmotiv können noch keine Angaben gemacht werden. Dies sowie die weiteren Tatumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Hinweise gebe können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0561 9100 zu mel-den.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

