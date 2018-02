Kassel (ots) – Einen Polizeieinsatz in einer Straßenbahn löste am heutigen Dienstagnachmittag ein 29-Jähriger im Kasseler Stadtteil Wesertor aus. Er soll dort zuvor mit dem Fahrpersonal in Streit geraten sein und sich anschließend beharrlich geweigert haben, die Bahn zu verlassen. Den daraufhin zur Haltestelle „Kaulbachstraße“ gerufenen Streifen des Polizeireviers Nord zeigte sich der bereits bei der Polizei bekannte 29-Jährige aus Kassel ebenfalls uneinsichtig und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung weiterhin, die Tram zu verlassen. Zudem begann er, die Beamten zu beleidigen. Auch gegen seine anschließende Festnahme setzte sich der Mann vehement zur Wehr. Nachdem die Streifen ihn schließlich festgenommen und aus der Straßenbahn gebracht hatten, konnte diese ihre Fahrt in Richtung Innenstadt mit einigen Minuten Verzögerung fortsetzen. Den 29-Jährigen brachten die Beamten zunächst auf die Dienststelle und setzten ihn später nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp