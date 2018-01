Kassel (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte auf dem Gelände des Kleingartenvereins Mönchehof im Kasseler Stadtteil Fasanenhof eine Gartenhütte vollständig ab. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kasseler Kripo ermittelt.

Ein Zeuge, der den Feuerschein auf dem Kleingartengelände am Quellbachweg gegen 1 Uhr entdeckte, meldete sich bei der Kasseler Feuerwehr. Nur wenige Minuten später waren die ersten Wehrleute am Brandort, das rund 30 qm große Gebäude stand bereits im Vollbrand. Das teils aus Mauerwerk und teils aus einer Holzkonstruktion bestehende Gartenhaus brannte vollständig ab. Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung beläuft sich der Schaden auf rund 12.000 Euro. Die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kripo Kassel erlangten keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Auch für eine fahrlässige Brandstiftung oder technische Ursache liegen bislang keine eindeutigen Ermittlungshinweise vor.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die für Branddelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

