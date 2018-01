Kassel (ots) – Am gestrigen Dienstag führten Beamte der zur brennpunktorienterten Kriminalitätsbekämpfung eingerichteten BAO Stern der Kasseler Polizei Gaststättenkontrollen am Stern und Holländischen Platz durch. Dabei überprüften sie insgesamt 17 Personen, nahmen eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Frau sowie vier Männer zur Identitätsfeststellung mit zum Revier und machten in einem Lokal am Holländischen Platz Drogenfunde.

Zunächst hatten die Beamten am Nachmittag eine Gaststätte nahe der Sternkreuzung an der Unteren Königsstraße und die dort anwesende Gäste sowie das Personal kontrolliert. Straftaten stellten sie bei dieser ersten Kontrolle nicht fest. Gegen 18 Uhr überprüften die Beamten eine Bar in der Holländischen Straße, nahe des Holländischen Platzes. Dabei fanden sie in einem der Räume rund 24 Gramm Kokain sowie Drogenutensilien und stellten diese sicher. Die Ermittlungen zum Besitzer der nicht geringen Menge Rauschgift dauern nun an. Bei einem 29-jährigen in Kassel wohnenden Syrer hatten sie zudem ein Tütchen mit Marihuana gefunden und nahmen ihn fest. Er muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten. Hinter der Theke trafen die Beamten auf eine 33-jährige Deutsche, die derzeit keinen festen Wohnsitz hat, und offenbar dort arbeitete. Gegen sie lagen drei Haftbefehle wegen Ordnungswidrigkeiten vor, weshalb sie die Beamten anschließend mit zur die Dienstelle begleiten musste. Nachdem sie den geforderten Geldbetrag bezahlen konnte, wurde auch sie später wieder auf freien Fuß gesetzt. Hinsichtlich der bei dieser Kontrolle zudem festgestellten Verstöße gegen Gaststätten- und Brandschutzvorschriften unterrichteten die Beamten die dafür zuständigen Behörden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

