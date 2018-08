Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Holländischen Straße im Stadtteil Nord, bei dem eine Autofahrerin mit ihrem Pkw eine Frau beim Überqueren der Straße erfasste und schwer verletzte. Die Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Nord suchen nun nach Unfallzeugen, da bislang nicht feststeht, für wen der beiden Beteiligten die Ampel an der Fußgängerfurt Grün zeigte.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, befuhr gestern Nachmittag um 17.30 Uhr eine 49-jährige Fahrerin aus Kassel mit ihrem Renault Twingo die Holländische Straße in stadtauswärtiger Richtung. Kurz vor der Fußgängerampel in Höhe einer Tankstelle befand sie sich auf der Linksabbiegerspur, die in Richtung der Wiener Straße führt. In diesem Moment überquerte eine 61 Jahre alte Frau aus Kassel die Straße an der Fußgängerampel aus Richtung der Tankstelle kommend in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Wiener Straße“. Trotz einer Gefahrenbremsung erfasste die Autofahrerin mit ihrem Renault die Fußgängerin. Die 61-Jährige zog sich bei dem Sturz auf die Fahrbahn schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Kasseler Krankenhaus. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht nun dringend nach Unfallzeugen, da nach jetzigem Ermittlungsstand nicht zweifelsfrei feststeht, für wen der beiden Unfallbeteiligten die Ampel Grün zeigte. Unfallzeugen melden sich bitte unter 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)