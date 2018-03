Kassel (ots) – Beamten der Göttinger Polizei gelang am gestrigen späten Mittwochabend die Festnahme drei aus Rumänien stammender Autoinsassen. Die 15, 23 und 32 Jahre alten Nutzer des Kombis waren im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 23:30 Uhr auf der Kasseler Landstraße in Göttingen gestoppt worden. Ihr Fahrzeug war prall gefüllt mit Laptops, PCs, Beamer, Werkzeugen und Elektrogeräten. Nachdem die ersten Ermittlungen darauf hindeuteten, dass das im Wagen verstaute Diebesgut aus Kassel stammen könnte und einer der Beteiligten sogar in Kassel eine Wohnung hat, schalteten sie die Kollegen des Polizeipräsidiums Nordhessen ein.

Wie die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo berichten, könnten die drei Festgenommenen für eine Vielzahl von Einbrüchen in Stadt und Landkreis Kassel in Frage kommen. Unter dem von den Kollegen der Göttinger Polizei sichergestellten Diebesgut befinden sich Computer, die mindestens einem Schuleinbruch in Kassel zugeordnet werden können. Auch darunter befindliche Werkzeuge stammen sicher aus einem Einbruch in eine Kasseler Firma. Nun prüfen die Ermittler, welchen Einbrüchen die übrige sichergestellte Beute zugeordnet werden kann. Die drei Festgenommenen, die bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten bei der Polizei in Erscheinung getreten waren, sind durch die Göttinger Kollegen in das dortige Polizeigewahrsam gebracht worden. Die weitere Sachbearbeitung haben die Kollegen des Kasseler Einbruchskommissariats übernommen. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Der Verbleib der Festgenommenen entscheidet sich im Laufe des Tages.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

