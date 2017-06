Kassel (ots) – Am Sonntag, dem 21. Mai 2017, verletzten zwei Hunde einer bislang unbekannten Frau ein 12 Jahre altes Mädchen, das mit ihren Hasen auf dem Arm auf der Dönche spazieren war. Einer der Hunde riss ihr den Hasen vom Arm und bis ihn tot. Dabei verletzte sich das Mädchen am Arm. Anschließend entfernte sich die bislang Unbekannte mit ihren Hunden. Nachdem die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau führten, bitten die Ermittler des Polizeireviers Süd-West die Hundehalterin oder Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die Ermittler des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag, gegen 16.20 Uhr. Zu dieser Zeit war die 12-Jährige in Begleitung eines 14-jährigen Freundes auf der Dönche an der Korbacher Straße spazieren. Das Mädchen trug dabei ihren Hasen auf dem Arm. Wie das erheblich unter dem Einfluss der Tat stehende Mädchen bei der späteren Anzeigenerstattung angab, kam ihnen eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau mit zwei Hunden entgegen. Bei einem könnte es sich möglicherweise um einen etwa 50 cm großen Hütehund gehandelt haben. Nachdem die Hunde den Hasen entdeckten, seien sie hochgesprungen und haben das Tier ihr vom Arm gerissen und es anschließend tot gebissen. Das Mädchen gab an, dass die Frau sich noch entschuldigte, aber auch erklärte, dass es der Instinkt eines Hundes sei und sie nichts dafür könne. Daraufhin soll die Frau fortgegangen sein.

Die Kinder beschreiben die Frau mit deutschem Aussehen und einem Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Sie soll dunkelbraunes Haar haben, das am Tattag zum Pferdeschwanz gebunden war. Die beiden Hunde können auch nur vage beschrieben werden. Während der größere Hund ein weißer Hütehund sein könnte, der etwa 50 cm groß ist und schmutzweißes, längeres Fell hat, habe der andere Hund eher kurzes, glattes Fell, das weiß-braun-schwarz gefleckt sei. Er hatte herabhängende Ohren und einen länglichen, schmalen Schwanz.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West bitten die Hundehalterin oder Zeugen, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

MP: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

