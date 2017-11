Kassel (ots) – Eine Bewohnerin der Friedrich-Ebert-Straße überraschte am gestrigen Montagabend einen Mann, der vor ihrer Wohnungstür fünf Paar Schuhe entwendete. Auf Ansprache, was der Dieb in dem Haus wolle, gab sich dieser als Hausbewohner aus und flüchtete.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Diebstahl gegen 17.30 Uhr. Zu dieser Zeit betrat ein bislang unbekannter Mann das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße gegenüber der Murhardstraße und bediente sich der zwei Paar Damen- und drei Paar Herrenschuhe, die vor der Wohnung einer 27-Jährigen standen. Die junge Frau hatte den Mann noch durch ihren Türspion erblickt, als dieser das Treppenhaus wieder verließ. Sie konnte ihn jedoch durch ein geöffnetes Fenster ansprechen und fragen, was er im Haus gemacht habe? Er gab nur an, dass er dort wohnen würde und verließ den Innenhof im Anschluss durch das Vorderhaus in unbekannte Richtung. Erst im Nachhinein stellte die 27-jährige Anwohnerin fest, dass vor ihrer Wohnung fünf Paar Schuhe entwendet worden waren. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Die 27-Jährige beschreibt den dreisten Dieb als einen hellhäutigen Mann mit glattrasierten Gesicht und dunklen Haaren. Er sprach deutsch und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die weitere Sachbearbeitung führen die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

