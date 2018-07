Kassel (ots) – Die Klau-Tour zweier Jugendlicher durch insgesamt sieben Geschäfte in der Kasseler Innenstadt endete am gestrigen Mittwochabend mit ihrer Festnahme, als die beiden 16-Jährigen einen der Läden zum zweiten Mal an diesem Tag aufsuchten. Der Ladendetektiv des Bekleidungsgeschäfts am Königsplatz erkannte die zwei Jugendlichen, die bereits einige Stunden zuvor dort etwas geklaut hatten, aber zunächst entkommen waren, gegen 19:30 Uhr wieder. Er konnte die beiden 16-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die erneut Kleidung eingesteckt hatten und flüchten wollten, dieses Mal festnehmen. Ware im Wert von geschätzt über 200 Euro, mehrere T-Shirts, Socken und Unterhosen, aus sieben verschiedenen Geschäften in der Kasseler Innenstadt fand die vom Ladendetektiv gerufene Streife des Polizeireviers Mitte bei den beiden Jugendlichen. Acht Strafanzeigen wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls leiteten die Beamten gegen die Beiden ein. Nach Sicherstellung des mutmaßlichen Diebesguts und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die 16-Jährigen an ihre Eltern.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)