Am gestrigen Dienstagabend gelang Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Kassel die vorläufige Festnahme eines 42 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddiebes. Sie übergaben den Mann Beamten des Polizeireviers Mitte. Neben den Bikes konnten auch ein Bolzenschneider und die beiden aufgebrochenen Sicherheitsschlösser sichergestellt werden. Nun sucht die Kasseler Polizei mit einem Foto der beiden Fahrräder nach den jeweiligen Eigentümern. Möglicherweise sind die Diebstähle den Betroffenen noch gar nicht aufgefallen.

Die Festnahme gelang gegen 23 Uhr. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes meldeten sich über den Notruf 110 bei der Leitstelle der Kasseler Polizei und baten um Unterstützung in der Gießbergstraße, gegenüber der Jägerstraße. Sie meldeten, es dort mit einem mutmaßlichen Fahrraddieb zu tun zu haben, der ein Mountainbike und ein Rennrad dabei hat. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen der Funkstreife des Innenstadtreviers herausstellte, hatte der in Kassel wohnende und aus dem Drogenmilieu stammende 42-Jährige die Fahrräder nacheinander einem zweiten dort angetroffenen Mann zum Kauf angeboten. Da dieser aber abgelehnt hatte, hielt sich der 42-Jährige noch etwas auf. Das wurde ihm offenbar zum Verhängnis, denn die Ordnungsamtsmitarbeiter trafen ihn auf ihrer Streife an. Der 42-Jährige versuchte sich zwar später gegenüber den Polizisten noch zu rechtfertigen und machte anschließend überhaupt keine Angaben mehr, aber die Beweise sprachen eine andere Sprache. Neben den Fahrrädern waren dort die dazugehörigen aufgeknackten Schlösser gefunden worden. Zudem hielt er das mutmaßliche Tatwerkzeug, einen Bolzenschneider, unter der Jacke verborgen.

Bei den beiden sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um ein Mountain-Bike und ein Rennrad im Wert von mehreren Hundert Euro. Das Mountainbike, ein Serious Rockville 26, ist weiß und hellgrau, das Rennrad des Herstellers Bianchi, dessen Hinterrad fehlt, ist silber und rot lackiert.

Der Tatverdächtige musste die Beamten mit aufs Innenstadtrevier begleiten, die Fahrräder, Schlösser und den Bolzenschneider stellten sie sicher. Nun muss er sich wegen zweifachen schweren Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen werden bei der für Fahrraddiebstähle zuständigen Operativen Einheit Kassel geführt. Die Kasseler Polizei bittet die beiden Fahrrad-Eigentümer und Zeugen, die möglicherweise die Diebstähle beobachtet haben, sich unter Tel.: 0561 – 9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

