Während des Osterwochenendes kam es auf einem Firmengelände in Niederzwehren zum Diebstahl einer Baggerfrontscheibe und zwei Kettenantrieben. Offenbar haben die Täter ihre Beute direkt an der A 49 aufgeladen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Inhaber eines Baumaschinenbetriebs in der Graf-Haeseler-Straße in Niederzwehren traute seinen Augen nicht, als er am Dienstagmorgen um 6:30 Uhr einen Bagger ohne Kettenantriebe auf seinem Gelände entdeckte. Unbekannte Diebe hatten nicht nur die Antriebe, sondern auch noch die komplette zweigeteilte Frontscheibe mit Einbaurahmen an der 33 Tonnen schweren Baumaschine abgebaut und entwendet. Allein die Antriebe haben ein Gewicht von etwa 150 kg, so dass man zum Abtransport mehrere Personen und auch ein entsprechendes Fahrzeug benötigt. Der Wert der geklauten Teile liegt bei über 30.000,– Euro. Das Baufahrzeug stand seit Ostersamstag, 17 Uhr, auf dem Gelände.

Da das Firmengelände direkt an die Fahrstreifen der A 49 in Richtung Süden grenzt und ansonsten eingezäunt ist, sind die Täter offenbar direkt von der Autobahn aus auf das Gelände gelangt. Auch die durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West an der Böschung gefundenen Spuren lassen darauf schließen.

Aus diesem Grund bitten die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

