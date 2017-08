Kassel (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein dunkelblaues Quad im Stadtteil Niederzwehren gestohlen. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Quad des Herstellers SMC, Modell RAM, mit dem amtlichen Kennzeichen WOH-M 777. Das im Jahr 2008 erstmalig zugelassen Quad hat aktuell einen Wert von etwa 2.000,- Euro. Das Fahrzeug war nach Angaben seines Eigentümers auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße, in Höhe des Bahnhofs Niederzwehren, abgestellt und in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, auf unbekannte Art und Weise entwendet worden.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Quads geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp