Kassel (ots) – Am Freitagabend gelang es Anwohnern eines Mehrfamilienhauses an der Eisenschmiede einen 44-Jährigen festzunehmen, der im dringenden Verdacht steht, in dortige Kellerverschläge eingebrochen zu sein. Ein Anwohner, der den Einbrecher überrascht und anschließend verfolgt hatte, stoppte seine Flucht mit einem E-Bike, woraufhin der Tatverdächtige stürzte. Der 44-Jährige trug eine Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen davon und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereigneten sich die Einbrüche gegen 22:00 Uhr. Zu dieser Zeit überraschte ein Anwohner den Einbrecher im Bereich des Kellers. Mehrere Verschläge waren gewaltsam aufgebrochen. Der Täter flüchtete aus dem Haus, der Anwohner hinterher. Mit einem E-Bike, welches er sich zur Flucht bereitgestellt hatte, fuhr der Einbrecher davon. Dem Anwohner gelang es, ihn einzuholen. Dabei kam der Flüchtende zu Fall, verletzte sich und wurde zunächst bis zum Eintreffen eines zwischenzeitlich verständigten Rettungswagens und der Polizei festgehalten. Gemeinsam mit den Beamten des Reviers Nord wurde der Tatverdächtige zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend ging die Fahrt im Streifenwagen zur Dienststelle. Der 44-Jährige, der bereits zigfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, äußerte sich nicht zu den Tatvorwürfen. Das von ihm mitgeführte E-Bike stellten die Beamten sicher, da es zu vermuten ist, dass das neuwertige, rund 2.500 Euro wertvolle Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Zudem stellten die Beamten einen Koffer mit Akkuschrauber und Zubehör sicher, welches der Tatverdächtige mitführte und das mutmaßlich aus dem Einbruch stammt. Die genaue Beute steht allerdings noch nicht fest. Auch stellten die Beamten Einbruchswerkzeug sicher, das der Tatverdächtige ebenfalls bei seiner Festnahme dabei hatte. Er muss sich nun wegen mehrfachen schweren Diebstahls verantworten. Er war am späten Freitagabend noch auf freien Fuß gesetzt worden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

