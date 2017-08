Kassel (ots) – Ein eskalierter Beziehungsstreit hat am gestrigen Mittwochnachmittag, gegen 17 Uhr, für größeres Aufsehen in der Kasseler Nordstadt gesorgt. Ein in Kassel wohnender 37-jähriger Bulgare hatte seine getrennt von ihm lebende Ehefrau vor dem Philipp-Scheidemann-Haus auf offener Straße zunächst geschlagen und sie anschließend mit einem großen Küchenmesser bedroht. Mehrere besorgte Passanten hatten daraufhin über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Erst nachdem Zeugen der Frau zu Hilfe kamen, gelang ihr die Flucht. Der 37-Jährige hatte das Messer zunächst weiter bedrohlich in der Hand gehalten und erst nach einigen Augenblicken abgelegt. Eine zeitgleich eintreffende Zivilstreife der Operativen Einheit der Kasseler Polizei konnte den weiterhin äußerst aggressiven 37-Jährigen schließlich festnehmen, wogegen dieser sich heftig zur Wehr setzte. Beide Beamten wurden dadurch leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der unter Alkoholeinfluss und vermutlich auch unter Drogeneinfluss stehende 37-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen

