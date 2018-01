Kassel (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag ereignete sich im Kasseler Norden ein räuberischer Diebstahl in der Tankstelle an der Holländischen Straße, Ecke Westring. Der unbekannte Täter ließ sich Zigaretten aushändigen, bedrohte dann den Kassierer und verließ die Tankstelle, ohne zu zahlen. Die mit dem Fall betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Mitte erhoffen sich mit der Veröffentlichung, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die eingesetzten Beamten des Reviers Mitte berichten, ereignete sich der Vorfall gegen 16:45 Uhr. Zu dieser Zeit ließ sich der unbekannte Täter vom Kassierer mehrere Schachteln Zigaretten geben. Anschließend bedrohte er den Verkäufer mit Worten. Hierbei nahm er eine Geste ein, die dem Verkäufer suggerierte, dass er möglicherweise eine Waffe dabei haben könnte. Danach nahm er die Zigaretten und flüchtete vom Tankstellengelände, ohne zu zahlen, in Richtung Westring.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt:

Mann, südländisches Äußeres, ca. 18-25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, und schlanke Figur. Bekleidet war der Täter zur Tatzeit mit einem schwarzen Basecap, einem roten Sweat-Shirt, einer blauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen.

Nun bitten die Beamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Mitte Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp