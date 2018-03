Kassel (ots) – Eine bislang unbekannte kräftige Frau mit weißer Strickjacke, schwarzer Hose und großen Ohrringen, nutzte am gestrigen Mittwochmorgen ein Missgeschick eines Restaurantbetreibers an der Kasse eines Marktes an der Holländischen Straße aus. Sie hatte beobachtet, wie der Mann, nach dem Bezahlen, seine Geldbörse verlor und hatte sich, so verraten es die Videoaufnahmen aus dem Markt, absichernd umschauend nach der Geldbörse gebückt und sie in einer Tüte verschwinden lassen. Anschließend verließ sie den Markt mit dem unterschlagenen Portemonnaie, in dem über 1.000 Euro Bargeld waren.

Wie der 56-Jahre alte Restaurantbetreiber später gegenüber den die Anzeige entgegennehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, hielt er sich gegen kurz vor 10 Uhr in dem Markt an der Holländischen Straße 69 auf. Dort bezahlte er an der Kasse Waren, die er für sein Restaurant benötigte und verließ zunächst das Geschäft. Erst später fiel ihm auf, dass er sein Portemonnaie verloren hatte. Die Nachfrage in dem Markt ergab, dass eine Videokamera vorhanden ist. Beim Betrachten der Bilder konnten sie eine kräftige Frau, 1,60 bis 1,70 Meter groß mit braunen, gesträhnten, längeren Haaren, die zum Dutt gebunden waren, erkennen. Sie beobachtet zunächst das heruntergefallene Portemonnaie. Anschließend schaute sie sich absichernd um, bückte sich letztendlich mit einer Tüte in der Hand und ließ das Portemonnaie geschickt und schnell in dieser Tüte verschwinden. Abschließend verließ sie den Markt. Bei der späteren Anzeigenerstattung auf dem Innenstadtrevier gab der Verlierer zur Täterin bekannt, dass sie eine weiße Strickjacke mit schwarzen Ornamenten trug, dazu eine schwarze Hose und große Ohrringe.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Innenstadtreviers Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 910 0 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

