Kassel (ots) – Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagabend einem Passant in der Unteren Königsstraße in Kassel den Laptop aus der Hand gerissen und ist mit dem Gerät im Wert von etwa 1.000 Euro geflüchtet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten nun um Hinweise auf den Täter, bei dem es sich um einen ca. 1,85 bis 1,90 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben soll, der zur Tatzeit mit einer schwarzen Sweatjacke, einer dunklen Hose und auffälligen Schuhen mit weißen Sohlen trug.

Das Opfer, ein 19-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis, war unmittelbar nach der Tat auf der Wache des Polizeireviers Mitte erschienen und hatte dort Strafanzeige erstattet. Wie der junge Mann angab, sei es gegen 20:10 Uhr in der Unteren Königsstraße zu dem Diebstahl gekommen. Der Täter habe sich ihm in Höhe der Hausnummer 91 unbemerkt von hinten angenähert und ihm plötzlich sein Apple MacBook aus der Hand gerissen. Anschließend sei der Unbekannte mit dem Laptop über die Jägerstraße in Richtung Gießbergstraße geflüchtet.

Die Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp