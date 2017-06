Das Polizeipräsidium Nordhessen erweitert am Dienstag, dem 6. Juni 2017, ihr Social-Media-Angebot und startet mit einem eigenen Facebook-Auftritt. Seit 2015, also über zwei Jahren, ist die nordhessische Polizei bereits bei Twitter unter dem Account „@Polizei_NH“ online und hat dort knapp 4.000 Follower. Die Informationen, die dort bislang „getweetet“ wurden, setzte die nordhessische Polizei überwiegend bei geplanten Einsätzen ab. Dieser wichtige Baustein in der Einsatzkommunikation wird nun ergänzt.

Das Polizeipräsidium Nordhessen will zukünftig sowohl über den Twitter-Account als auch über www.facebook.com unter dem Namen „PolizeiNordhessen“ im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig mit den Nutzern in Kontakt stehen. Das Hauptsachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird dann über aktuelle Ereignisse, Präventionstipps zur Vermeidung von Straftaten und Verkehrsunfällen, Veranstaltungen, kuriose Vorkommnisse und vieles mehr aus dem Polizeialltag informieren.

Den ersten „Post“ wird Konrad Stelzenbach, Präsident des Polizeipräsidiums Nordhessen, am Dienstagmorgen persönlich absetzen und damit den Startknopf für eine Erweiterung der digitalen Kommunikation zwischen Bürger und Polizei drücken.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

