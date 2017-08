Brandausbruch auf dem Balkon; Ursache weiter unklar

Kassel (ots) – Die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo setzten ihre Brandursachenforschung am gestrigen Dienstagnachmittag direkt an der Brandstelle des vom Brand betroffenen Hochhauses an der Brückenhofstraße fort. Dabei gelang es, die Brandausbruchsstelle zu lokalisieren. Das Feuer begann auf dem Balkon der Wohnung im 9. Obergeschoss. Dort gerieten zunächst gelagerte Gegenstände und die angrenzende, geschlossene Balkontür in Brand, anschließend Mobiliar im Wohnungsinneren. Infolge des Feuers entstanden Rußablagerungen in der gesamten Wohnung und zum Teil auch im Hausflur. Der Gesamtsachschaden, auch durch die nötigen Löscharbeiten, beläuft sich nach vorsichtiger Schätzung auf rund 50.000,- Euro.

Die Brandursache ist weiterhin nicht eindeutig geklärt. Die Ermittler des K 11 können zumindest eine Selbstentzündung und auch eine technische Ursache ausschließen. Dies ergaben die Untersuchungen an der Brandstelle. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich ebenfalls nicht ergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

