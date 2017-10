Ein intensiv geführtes Ermittlungsverfahren wegen Rauschgifthandels in Kassel führte am Mittwoch zur Festnahme von drei Männern und einer Frau. Während zwei 24 und 30 Jahre alte Tatverdächtige nach einer Drogenbeschaffungsfahrt auf der Bundesstraße 83 an der Kreuzung zu den Messehallen festgenommen wurden, konnte der dritte mutmaßliche Rauschgifthändler, ein 30-Jähriger aus Kassel, im Stadtteil Forstfeld dingfest gemacht werden. Auch eine 47 Jahre alte Frankfurterin ging dabei den dortigen Kollegen ins Netz. Insgesamt stellten die Beamten über ein Kilo Heroin, Kokain und Marihuana sowie einen Mercedes, mit dem die Fahrt nach Frankfurt erfolgte, Handys und ein Laptop sicher. Die am Mittwochnachmittag festgenommenen Männer sind am gestrigen Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt worden, der die U-Haft anordnete.

Der Schlag gegen die Drogenkriminalität stützt sich auf die intensive Ermittlungsarbeit der Beamten des für Rauschgiftdelikte zuständigen Kommissariats 34 der Kasseler Kripo. Die ersten Ermittlungsansätze ergaben sich bereits Anfang dieses Jahres. Im Laufe der Zeit verdichteten sich die Hinweise auf einen Drogenhandel, an dem die drei Festgenommenen beteiligt waren. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erlangten die Kripobeamten Hinweise auf eine Drogenbeschaffungsfahrt am Mittwoch nach Frankfurt am Main. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Nordhessen nahmen die beiden 24- und 30-Jährigen nach ihrer Rückkehr im Bereich der Messehallen fest. Dabei fanden sie ein gut verschnürtes Päckchen Heroin mit rund 250 Gramm. Sie brachten die Männer ins Präsidium und stellten den Mercedes und das Heroin sicher. Bei einer sich anschließenden Durchsuchung ihrer gemeinsamen Kasseler Wohnung stellten die Beamten weitere 700 Gramm Heroin, 35 Gramm Kokain und geringe Mengen Marihuana sicher. Zeitgleich mit der Festnahme der beiden, erfolgten Festnahmen der anderen Beteiligten im Kasseler Forstfeld und in Frankfurt. Während der dritte Tatverdächtige des Kasseler Trios im Kasseler Forstfeld festgenommen wurde, ergriffen die Beamten der Frankfurter „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift“ von Polizei und Zoll die 47-Jährige an ihrer Wohnanschrift in Frankfurt. Sie steht nun im dringenden Verdacht, das Heroin an die beiden Kasseler verkauft zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnung fanden die Frankfurter Ermittler weitere 25 Gramm Heroin. Sie wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sowohl das Kasseler Trio als auch die Frankfurterin müssen sich nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Die Beamten des K 34 der Kasseler Kripo führen hierbei die weiteren Ermittlungen.

PM Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Merken

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp