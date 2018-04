Kassel (ots) – Ein Unbekannter hat sich am gestrigen Dienstagnachmittag in der Döllbachaue unsittlich gegenüber zwei Frauen gezeigt. Eine der Frau wurde von dem Mann zudem unsittlich am Oberkörper angefasst. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Am frühen Abend hatte sich eine der Frauen, eine 22-Jährige aus Kassel, über den Notruf bei der Polizei gemeldet und angegeben, gegen 16:50 Uhr in der Döllbachaue von dem Unbekannten belästigt worden zu sein. Der Mann sei von hinten an sie herangetreten und habe sie begrapscht. Zeitgleich soll er sich ihr unsittlich gezeigt haben. Der zweite solche Fall aus der Döllbachaue wurde der Kasseler Polizei ebenfalls am gestrigen Tag von einer Frau, die jedoch anonym bleiben wollte, telefonisch mitgeteilt. Auch ihr gegenüber soll sich ein Unbekannter, bereits gegen 14:30 Uhr, in der Grünanlage unsittlich gezeigt haben. Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelte. Die verstärkte Polizeipräsenz im Bereich der Döllbachaue und die eingeleitete Fahndung führte gestern nicht mehr zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Täter soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 groß und schlank sein, ein mitteleuropäisches Äußeres mit blonden Haaren und blauen Augen haben und zur Tatzeit rote Oberbekleidung, eine blaue Jeanshose sowie eine schwarze Brille mit eckigem Rahmen getragen haben.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

