Kassel (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagabend vor dem Marienkrankenhaus in Kassel-Rothenditmold versucht, einer 77 Jahre alten Frau aus Kassel die Geldbörse zu rauben. Als das Opfer um Hilfe schrie und dadurch Passanten auf die Tat aufmerksam wurden, ergriff der mit einem roten Kapuzenpullover bekleidete Unbekannte in Begleitung einer bislang ebenfalls unbekannten Frau die Flucht. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, denen gestern Abend in Rothenditmold möglicherweise ein solches Pärchen aufgefallen ist und die Hinweise auf den Täter oder seine Begleiterin geben können.

Wie die 77-Jährige später gegenüber den zum Tatort gerufenen Beamten der Kasseler Polizei angab, war sie gegen 21:30 Uhr zu ihrem Auto gegangen, das sie auf dem Parkstreifen unmittelbar vor dem Marienkrankenhaus in der Marburger Straße abgestellt hatte. Direkt an ihrem Wagen habe sie plötzlich von hinten ein Mann an beiden Schultern gepackt und bedrohlich die Herausgabe ihrer Geldbörse gefordert. Als sie laut schrie und dadurch die Passanten zu Hilfe kamen, habe der Unbekannte sie losgelassen und sei gemeinsam mit der Frau, die während alldem in der Nähe gestanden hatte, in Richtung Wiener Straße geflüchtet. Einer der Helfer hatte daraufhin über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Pärchen verlief anschließend ohne Erfolg.

Bislang liegt nur zu dem Mann eine genauere Personenbeschreibung vor:

ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, gepflegt,

sprach Deutsch, mitteleuropäisches Äußeres, trug roten Kapuzenpullover

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder seine Begleiterin, die nicht näher beschrieben werden konnte, geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp