Kassel (ots) – Ein bislang Unbekannter beschmierte am vergangenen Wochenende insgesamt sieben in der Karlsaue stehende Skulpturen Griechischer Götter mit schwarzer Farbe. Nun bittet die Kasseler Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Graffitisprayer geben können, sich zu melden.

Wie die am gestrigen Montag am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte ein Mitarbeiter der Museumslandschaft Hessen Kassel am Montagmorgen die Schriftzüge an den im Bereich der Karlswiese aufgestellten Skulpturen festgestellt. Während der unbekannte Täter auf zwei Figuren kürze Schriftzüge aufsprühte, hinterließ er auf drei nur einzelne Buchstaben. Auf eine Skulptur schmierte er ein undefinierbares Symbol, und bei der bislang zuletzt bekannten Farbschmiererei verteilt sich die schwarze Farbe über den gesamten Kopf einer Skulptur. Wie der Mitarbeiter gegenüber den Beamten angab, waren die Graffitis am Freitagnachmittag noch nicht aufgebracht. Wann die Sachbeschädigungen tatsächlich begangen wurden, ist noch unklar. Die Ermittler des für Sachbeschädigungen durch Graffiti zuständigen Operativen Einheit der Polizeidirektion Kassel bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zur genauen Tatzeit geben können, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen

