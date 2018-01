Kassel (ots) – Am Donnerstagnachmittag ertappte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Ludwig-Mond-Straße einen Einbrecher auf frischer Tat. Der bislang unbekannte Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Auestadion. Er hatte bereits Werkzeug aus dem Keller des Hauses eingesteckt. Nun bitten die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Die Frau überraschte den Täter gegen 16:40 Uhr. Er hatte in dem Mehrfamilienhaus, das in Höhe der Einmündung zur Eberhard-Wildermuth-Straße liegt, eine Tür im Kellergeschoss aufgebrochen. Wie sie bei der anschließenden Anzeigenerstattung gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West angab, wurden durch den Mann mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Stichsäge, entwendet. Die genaue Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

Die Zeugin beschrieb den Täter wie folgt:

Mann, sehr groß, normale Statur und langes schmales Gesicht. Er soll mittelblonde Haare haben. Bekleidet sei der Mann mit einer grünen, verwaschenen Jacke und einer dunklen Hose gewesen. Weiterhin hat er einen grauen, verschmutzten Rucksack mitgeführt.

Die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Täter möglicherweise gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp