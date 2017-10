Kassel (ots) – In der Nacht zum heutigen Freitag ging ein am Fahrbahnrand der Damaschkestraße auf einem Trailer abgestellter Wohnwagen in Flammen auf und brannte vollständig nieder. Dabei entstand auch ein Brandschaden am transportierenden Anhänger und einem dahinter geparkten Lastwagen. Die Brandschadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Auch die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die ersten Meldungen erreichten die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr gegen 1 Uhr. Berichte über einen brennenden Wohnwagen bestätigten schließlich die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte. Der nicht zugelassene Wohnwagen stand auf einem Trailer in der Damaschkestraße. Der Besitzer hatte diesen am rechten Fahrbahnrand zwischen Auestadion und Damaschkebrücke abgestellt.

Wie der Brand entstand, ist derzeit noch unklar. Da nicht klar ist, ob möglicherweise eine vorsätzliche Brandstiftung das Feuer auslöste, suchen die Ermittler des Polizeireviers Mitte nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter Tel.: 9100 bei der Kasseler Polizei erbeten.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

