Am gestrigen Sonntagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Mann in einen Discounter an der Tischbeinstraße einzubrechen. Er hatte bereits ein großes Loch in die Schaufensterscheibe geschlagen, bevor er vom Tatort flüchtet. Eine Zeugin ertappte den auffällig schlanken und etwa 1,65 bis 1,70 m großen Unbekannten, der bei der Tat einen schwarzgrauen Kapuzenpullover trug.

Wie die Zeugin gegenüber den am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, hörte sie gegen 6:30 Uhr mehrere dumpfe Schläge und schließlich zerberstendes Glas, während sie sich in der ebenfalls im Gebäude befindlichen Bäckerei aufhielt. Als sie nachschaute, bemerkte sie einen Mann, der von außen mit einem größeren Betonstein auf die Schaufensterscheibe neben der Eingangstür einhämmerte. Ein Loch, so groß, dass er hätte einsteigen können, war bereits in der doppelverglasten Scheibe entstanden. Offenbar von der Mitarbeiterin gestört, flüchtete der Einbrecher vom Tatort. Sie setzte zwar sofort einen Notruf ab, die Fahndung nach dem Täter, der einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000,- Euro anrichtete, blieb aber leider erfolglos.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamte des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die weitere Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp