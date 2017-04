Kassel (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein bislang unbekannter Mann in die Pizzeria an der Frankfurter Straße, Höhe Landaustraße ein. Weil er offenbar an einer dort verschlossenen Tür scheitert, verlässt er den Tatort, ohne Beute zu machen. Der Einbruch in ein Friseurgeschäft auf der gegenüberliegenden Seite der Frankfurter Straße dürfte ebenfalls auf sein Konto gehen. Hier war das Wechselgeld in Höhe von rund 25,- Euro erbeutet worden. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo um Zeugenhinweise.

Wie die Ermittler berichten, ereignete sich der Einbruch in die Pizzeria am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.40 Uhr. Eine Kamera hielt den Einbruch fest. Der Täter stieg durch ein Fenster eines Nebenraums ein. Der weitere Weg in die Gaststätte blieb ihm aufgrund einer verschlossenen Tür allerdings verwehrt. Die Tür stand seinen Hebelversuchen stand. Er verließ den Tatort ohne Beute. Die Tat war schließlich erst am gestrigen Dienstagnachmittag, um 17 Uhr, beim Öffnen der Gaststätte bekannt geworden. Den Einbruch in den Friseursalon bemerkten Mitarbeiter bereits am Dienstagmorgen. Hier steht die genaue Tatzeit nicht fest, dürfte aber nach Angaben der Ermittler auch zur ähnlichen Zeit, wie der Einbruch in die gegenüberliegende Pizzeria, stattgefunden haben. Der Einbrecher hebelte den Spuren am Tatort zu Folge die Eingangstür auf, drang in den Salon ein und klaute aus einer Schublade des Verkaufstresens rund 25,- Euro Bargeld.

Den Videobildern aus der Pizzeria zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit Halbglatze. Er trug zur Tatzeit ein weißes Kapuzenshirt mit Kordeln, darüber eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Zudem schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe.

Nun bitten die Kripoermittler des K 21/22 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

