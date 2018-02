Kassel (ots) – Drei aktuelle Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz bieten die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen in den nächsten Tagen in den Kasseler Stadtteilen Süd und Wolfsanger an. Am Donnerstag werden sie im Edeka-Markt an der Wolfsanger Straße und jeweils an den beiden kommenden Montagen im Edeka-Markt an der Frankfurter Straße für Interessierte mit nützlichen und umfangreichen Informationen, wie man sich effektiv vor Einbrechern schützen kann, bereitstehen. Auf das Thema „Wachsamer Nachbar“ und auf was man achten kann, um Verdächtiges zu erkennen, werden die Fachberater besonders eingehen.

Die Termine auf einen Blick:

1.

Zeit: Donnerstag, 15. Februar 2018, 14:00 bis 15:30 Uhr

Ort: Edeka „Koch“, Wolfsanger Straße 100, 34125 Kassel

2.

Zeit: Montag, 19. Februar 2018, 14:00 bis 15:30 Uhr

Ort: Edeka „Aschoff“, Frankfurter Straße 116, 34121 Kassel

3.

Zeit: Montag, 26. Februar 2018, 10:00 bis 11:30 Uhr

Ort: Edeka „Aschoff“, Frankfurter Straße 116, 34121 Kassel

Einen ständig aktuellen Überblick über die angebotenen Termine unserer Fachberater finden Sie auf unserer Website unter http://k.polizei.hessen.de/306749305

Weitere Informationen zum Einbruchschutz erhalten Sie zudem auf der Website der Polizei Hessen unter http://k.polizei.hessen.de/833599898 oder persönlich im Kasseler Polizeiladen, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

