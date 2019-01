Bei einem Einbruchsversuch überrascht wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei bislang unbekannte Täter. Die Einbrecher versuchten den Rollladen des Verkaufstresens eines Kiosks in Kassel-Wolfsanger hochzuschieben und so in das Objekt zu gelangen. Als sie dabei durch die Besitzerin bemerkt wurden, flüchteten sie in Richtung des nahe gelegenen Wohngebiets. Das für Einbruchsdiebstähle zuständige Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Am heutigen Tag nahm die in der Nähe wohnende Betreiberin des Kiosks in der Wolfsangerstraße in Kassel gegen 01:15 Uhr Geräusche wahr, die sie veranlassten den Laden zu überprüfen. Als sie die hintere Eingangstür erreichte konnte sie zwei Personen wahrnehmen, die sofort die Flucht ergriffen. Eine umfangreich durchgeführte Fahndung nach den Personen durch Streifen Kasseler Polizeireviere verlief leider ohne Erfolg.

Nach Angaben eines Zeugen hatten die zwei männlichen Täter beide eine schmale Körperstatur, waren etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, dunkel gekleidet, trugen augenscheinlich Turnschuhe des Herstellers NIKE und führten Rucksäcke mit sich.

Zeugen, die in Kassel-Wolfsanger verdächtige Personen beobachtet und den Ermittlern des zuständigen Kommissariats K21/22 der Kasseler Kripo Hinweise liefern können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)