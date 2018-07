Kassel (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag versucht, in den Kiosk auf dem Königsplatz in der Kasseler Fußgängerzone einzubrechen. Offensichtlich gelang es den Einbrechern jedoch nicht, die Tür trotz aller Bemühungen gewaltsam zu öffnen. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Da es sich bei der durch den Einbruchsversuch stark beschädigten Glastür des Rundbaus um eine Sonderanfertigung handelt, fällt der Sachschaden mit etwa 4.000 Euro hingegen hoch aus. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Mitte suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Entdeckt hatte die beschädigte Tür des Kiosks ein Zeitungsausträger heute am frühen Morgen, gegen 4 Uhr. Er verständigte daraufhin die Polizei. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich benachrichtigten Kioskbesitzer feststellten, waren die Unbekannten letztlich nicht in den Verkaufsraum eingedrungen. Wann genau in der Nacht der Einbruchsversuch stattgefunden hatte, ist momentan noch unklar. Geschäftsschluss war nach Angaben des Inhabers gegen 20 Uhr, als noch alles Ordnung gewesen sein soll.

Zeugen, die den Ermittlern des Polizeireviers Mitte Hinweise zu dem Einbruch oder auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)