Kassel (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen steckte ein bislang unbekannter Täter an zwei zueinander nahegelegenen Tatorten im Kasseler Stadtteil Niederzwehren mehrere Altpapiercontainer in Brand. Die Kasseler Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Brandstifter geben können.

Von dem ersten Brand in der Korbacher Straße 61 erfuhren Polizei und Feuerwehr gegen 5.20 Uhr. Ein Altpapiercontainer stand dort in Flammen, vom Verursacher war allerdings keine Spur. Ein Fahrradfahrer, der am Brandort vorbeiradelte, machte die löschenden Wehrleute auf einen weiteren Brand, direkt um die Ecke, aufmerksam. Nahezu zeitgleich brannte eine Altpapiertonne in der benachbarten Straße Entenbühl. Alle Brandstiftungen dürften auf das Konto ein und desselben Täters gehen. Welchen Weg der Täter dabei nahm, ist allerdings noch unklar. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Süd-West bitten nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, auch den Fahrradfahrer, sich unter der Telefonnummer 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen

