Kassel (ots) – Am heutigen Freitagmorgen ereignete sich an der Haltestelle „Altmarkt“ ein Unfall zwischen einem einfahrenden Linienbus und einem im Haltestellenbereich wartenden 11 Jahre alten Mädchen aus Niestetal. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Daher werden Zeugen gesucht, die das tatsächliche Unfallgeschehen beobachtet haben.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 11.15 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein Linienbus, der vom Altmarkt in Richtung Stern unterwegs war, langsam in den Haltestellenbereich ein. Plötzlich gab es einen Schlag, berichteten die anderen anwesenden Wartenden übereinstimmend. Die 11-Jährige war anschließend am Kopf verletzt und der Rettungsdienst wurde verständigt. Nach Erstversorgung fuhr sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Linienbusses erlitt einen Schock.

Die Strecke zwischen Altmarkt und Stern war für rund 30 Minuten für den öffentlichen Nahverkehr gesperrt. Seit 11.45 Uhr gilt wieder freie Fahrt.

Da die Unfallursache noch nicht eindeutig klar ist, bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Mitte um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp