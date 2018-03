Kassel (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe Kassel suchen Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Autos mit KB-Kennzeichen geben können. Der schwarze Wagen hatte am gestrigen Mittwochabend nach Konzertschluss vor dem Club „130 bpm“ in der Angersbachstraße einen am Straßenrand parkenden silbernen Mercedes gerammt und war anschließend in Richtung Wolfhager Straße geflüchtet.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 22:20 Uhr. Zu dieser Zeit wartete der 25 Jahre alte Unfallbeteiligte aus Immenhausen in seinem Mercedes vor dem Club in der Angersbachstraße 10. Es herrschte nach Konzertschluss reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Plötzlich krachte es, der Wagen ruckelte und ein schwarzer PKW fuhr davon. Er war dem haltenden Mercedes auf das Heck aufgefahren, der Fahrer oder die Fahrerin machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Das genaue Kennzeichen des flüchtigen Autos konnte nicht abgelesen werden. Da allerdings einige Besucher den Unfall mitbekommen haben dürften, erhoffen sich nun die Ermittler, Hinweise zum Fahrer des geflüchteten Wagens zu bekommen. Diese wenden sich bitte unter Tel.: 0561 – 9100 an die Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

