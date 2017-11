Kassel (ots) – Unbekannte sind am vergangenen Samstagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingebrochen und haben dabei eine Münzsammlung, Schmuck sowie hochwertige Uhren entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Nachbar hatte am Samstag gegen 21:45 Uhr über Notruf bei der Kasseler Polizeileitstelle den Einbruch gemeldet. Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, brachen die Unbekannten in Abwesenheit der Bewohner zwischen 18:30 und 21:45 Uhr in die Wohnung in der Goethestraße ein. Dabei gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Treppenhaus und hebelten dort das Türschloss der Wohnung auf. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher anschließend mehrere Räume, Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Dabei klauten sie eine Münzsammlung, Schmuck und diverse Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Vermutlich über denselben Weg, wie sie gekommen sind, flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K21/22 bitten Zeugen, die im Bereich der Goethestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

