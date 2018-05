Kassel (ots) – Das Radarkommando der Verkehrsinspektion der Kasseler Polizei hat am heutigen Dienstag, zwischen 9 und 12 Uhr, die Verkehrsteilnehmer auf der Ysenburgstraße in Höhe einer Schulsporthalle auf ihre Geschwindigkeit hin überprüft. Neben der Notwendigkeit, solche Kontrollen weiterhin regelmäßig durchzuführen, war das Ergebnis positiv. Nur 1,3 % waren zu schnell.

Von 532 gemessenen Fahrzeugen hielten sich im Bereich der Emil-Junghenn-Sporthalle nur 7 Fahrer nicht an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten von 50 km/h. Bei den Messungen überschritten nur zwei Autofahrer die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h. Ein Autofahrer raste mit 93 km/h durch die Messstelle und wird nun mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen müssen. Ein weiterer PKW wurde mit 74 km/h gemessen. Auch dieser Fahrer muss mit der Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Trotz dieser insgesamt positiven Bilanz wird es zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Kinder als „schwächere Verkehrsteilnehmer“ weiterhin Messungen dieser Art geben.

OM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

