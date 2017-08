Kassel (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher erbeuteten zwischen dem gestrigen Mittwochabend und dem heutigen frühen Donnerstagmorgen bei einem Wohnungseinbruch im Kasseler Stadtteil Wesertor Schmuck, Bargeld sowie zwei Handys, ein Tablet und weitere elektronische Gegenstände in noch nicht abschließend bestimmtem Gesamtwert. Die Kasseler Polizei erhofft sich nun mit der Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, spricht alles dafür, dass der oder die Täter durch die unverschlossene Kellertür in das Mehrfamilienhaus an der Fuldatalstraße gelangten. Anschließend brachen sie die Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Kommoden aller Zimmer. Mit der Beute, unter anderem Goldschmuck und Armbanduhren, verließen sie schließlich das zwischen den Straßen „Am Fasanenhof“ und Gleiwitzerstraße gelegene Gebäude in bislang unbekannte Richtung.

Wie die vom Einbruch betroffene Familie den Beamten gegenüber angab, war beim Verlassen der Wohnung um 21:30 Uhr noch alles in Ordnung. Bei der Rückkehr um kurz vor 3 Uhr war der Schrecken dann groß, als der Einbruch bemerkt wurde.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamte des für Einbrüche zuständigen K 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort gemacht haben, sich unter Tel.: 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM:Polizeipräsidium Nordhessen (JH)

