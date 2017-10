Kassel (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag richteten Beamte des Polizeireviers Mitte zwischen 14:15 und 15:15 Uhr eine Kontrollstelle im Bereich der Holländischen Straße, Einmündung Westring ein, um die Beleuchtung der dort fahrenden Fahrzeuge im Hinblick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit zu überprüfen und um das derzeitige Abbiegeverbot zu überwachen. Dabei stellte sich heraus, dass sich insgesamt 22 Autofahrer nicht an das derzeit geltende Einfahrverbot von der Holländischen Straße aus in den Westring halten. Hintergrund des Abbiegeverbots ist eine Baustelle mit Teilsperrung der Fahrbahn. Wer als Fahrzeugführer die Holländische Straße stadteinwärts fährt und nach rechts in den Westring einbiegt muss dort auf die Gegenfahrbahn. Da dies für besondere Gefahren sorgt, ist das Abbiegen während der Baustellenphase verboten.

Ein blaues Verkehrsschild mit weißem Geradeauspfeil weist darauf hin. Alle Falschabbieger, die in den 60 Minuten an der Kontrollstelle im Westring kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen wurden, mussten jeweils ein Verwarngeld in Höhe von 10,- Euro bezahlen. An sechs Autos waren Mängel an der Beleuchtung festgestellt worden. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen nun die Beleuchtungsmängel beseitigen und ihr Fahrzeug auf einer Dienststelle erneut vorstellen oder die von den Beamten jeweils ausgestellte Mängelkarte, mit dem darauf durch den TÜV oder einer Fachwerkstatt dokumentierten behobenen Mangel, zurücksenden oder vorzeigen.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

