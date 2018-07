Kassel (ots) – Eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale an der Leipziger Straße 256 im Kaufunger Ortsteil Niederkaufungen ertappte am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 8:30 Uhr, einen Mann, der einen beigen Stoffbeutel mit Waren füllte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er aus der Drogerie. Dort wartete ein zweiter Täter, der offenbar Schmiere stand. Gemeinsam flohen sie in Richtung eines nahegelegenen Discounterparkplatzes.

Wie die Mitarbeiterin angab, hatte die Überprüfung des Stoffbeutels zum Staunen geführt. Waren im Gesamtwert von schätzungsweise 1.000 Euro waren darin bereits deponiert. Überwiegend Kosmetika hatte der Täter bereits in den Stoffbeutel gesteckt. Dass er auf ihre Ansprache sofort die Flucht antrat, spricht dafür, dass er gemeinsam mit seinem Begleiter die Waren entwenden wollte.

Personenbeschreibungen: Der Mann, der den Stoffbeutel zurückließ, ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte die Haare im Nacken kurzrasiert. Zur Bekleidung konnte angegeben werden, dass er eine dunkelblaue Baseballkappe, ein dunkles T-Shirt mit einem roten Emblem auf der linken Brust und eine blaue Jeanshose sowie dunkle Schuhe trug. Der zweite Mann sei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank gewesen. Er habe eine Glatze gehabt und trug dunkle Kleidung.

Die weitere Sachbearbeitung haben nun Beamte der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Ost übernommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM; Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)