Hoher Stehlschaden; Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots) – Am vergangenen Freitag ereignete sich in der Schanzenstraße im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, Geldkarten, eine Geldbörse und diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Da den für Einbrüche zuständigen Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, wenden sie sich nun an die Bevölkerung mit der Bitte um Zeugenhinweise.

Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, meldeten die Bewohner des Einfamilienhauses an der Schanzenstraße am Freitag um 22 Uhr bei der Polizeileitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen den Einbruch. Den Spuren am Tatort zufolge gelangten die Unbekannten über ein Vordach der Garage, auf die Garage und anschließend in das erste Obergeschoss des Hauses. Dort verschafften sie sich Zutritt, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher anschließend lediglich das Wohnzimmer und klauten dort eine Geldbörse, diversen Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Vermutlich wurden die Unbekannten durch die Hausbewohner gestört und flüchteten vom Tatort über denselben Weg, wie sie gekommen waren.

Die Ermittler des K 21/22 der Kripo Kassel bitten nun Zeugen aus der Bevölkerung, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp