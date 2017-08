Unbekannte sind in Bad Emstal-Balhorn vermutlich im Laufe der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte eingebrochen und haben aus der Kasse im Thekenbereich Kleingeld gestohlen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in dieser Nacht in Balhorn möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Betreiberin der Gaststätte an der Straße „Im Tor“ hatte gestern Nachmittag die Polizei alarmiert, nachdem sie gegen 15 Uhr den Einbruch aufgrund eines offenstehenden Fensters entdeckt hatte. Wie sie der zum Tatort gerufenen Streife der Polizeistation Wolfhagen schilderte, war noch am Montagabend, gegen 22 Uhr alles in Ordnung. Im Laufe der Nacht, etwa gegen 3:45 Uhr, hatte sie Geräusche und anschließend ein Fahrzeug wegfahren gehört, dies zunächst jedoch nicht in Zusammenhang mit einem möglichen Einbruch gebracht. Nun vermute sie allerdings, dass die Geräusche von den Einbrechern verursacht worden und sie mit einem Auto vom Tatort geflüchtet waren.

Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen bitten Zeugen, die im Laufe der Nacht in Balhorn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 05692 – 98290 bei der Polizei in Wolfhagen oder unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessenn (HJ)

