Kassel (ots) – Zu fünf Auto-Aufbrüchen, bei dem es die Täter auf fest eingebaute Navigations- und Multimediageräte sowie Lenkräder inklusive der Airbags abgesehen hatten, kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Obervellmar. Betroffen von den Taten, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen, waren in der vergangenen Nacht ausschließlich Fahrzeuge von BMW. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Laufe der Nacht in Obervellmar möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Die bislang bekannten Tatzeiten der fünf Auto-Aufbrüche erstrecken sich über die gesamte Nacht. Die Täter hatten demnach im Schutz der Dunkelheit und vermutlich tief in der Nacht agiert. Die Tatorte liegen in den Straßen Hans-Neusel-Straße, Schöne Aussicht, Rantumer Straße und zweimal im Kastanienweg. Die Unbekannten hatten teilweise mit brachialer Gewalt die Türschlösser der dort abgestellten BMW aufgebrochen und anschließend aus den Armaturenbrettern und Mittelkonsolen verschiedene Fahrzeugteile im Gesamtwert mehrerer Tausend Euro ausgebaut. Womit sie die Beute anschließend abtransportierten und wohin sie flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

