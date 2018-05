Kassel (ots) – Zwei Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in der Kurfürstenstraße in Wolfhagen eingebrochen. Anschließend ergriffen sie die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die in der Nacht vom Tankstelleninhaber gerufenen und am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich der Einbruch gegen kurz nach 4 Uhr. Nach jetzigen Erkenntnissen drangen die Täter über ein neben dem Verkaufsraum gelegenes Rolltor in das Gebäude ein. Hier entwendeten sie mehrere Getränke von noch nicht bekanntem Gesamtwert. Der Sachschaden am Rolltor wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die in der Nacht sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Einbrechern verlief anschließend ohne Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte entweder bei der Polizei in Wolfhagen unter Tel. 05692 – 98290 oder unter der Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)