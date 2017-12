Kassel (ots) – In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte der Matthäuskirche in der Straße „Am Fronhof“ im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ein. Nun bitten die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 7.15 Uhr, meldete eine Mitarbeiterin den Einbruch über den Notruf 110 bei der Kasseler Polizei. Wie die daraufhin am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, gelangten die Unbekannten in die Kita, indem sie ein Doppelflügelfenster aufhebelten. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten diverse Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flohen die Einbrecher anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Unklar ist die genaue Tatzeit. Wie die Angestellten angaben, war am Dienstagnachmittag um 18.30 Uhr, als der Kindergarten schloss, noch alles in Ordnung gewesen.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Einbrechern geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

